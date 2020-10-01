Відомі кошики жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для "Динамо" і "Шахтаря"

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Від України вперше з 2015 року у груповій стадії турніру будуть два клуби - чемпіон країни донецький "Шахтар" і київське "Динамо", яке майстерно пройшло кваліфікаційний раунд.

По завершенні кваліфікації ЛЧ оголошено склади всіх кошиків для жеребкування групового етапу турніру.

Кошики жеребкування Ліги чемпіонів:

Кошик 1: "Реал" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Баварія" (Німеччина), ПСЖ (Франція), "Зеніт" (Росія), "Порту" (Португалія), "Севілья" (Іспанія)

Кошик 2: "Барселона" (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "ШАХТАР" (УКРАЇНА), "Боруссія Д" (Німеччина), "Челсі" (Англія), "Аякс" (Нідерланди).

Кошик 3: "ДИНАМО КИЇВ" (УКРАЇНА), "Зальцбург" (Австрія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Інтер" (Італія), "Олімпіакос" (Греція), "Лаціо" (Італія), "Краснодар" (Росія), "Аталанта" (Італія).

Кошик 4: "Локомотив" (Росія), "Марсель" (Франція), "Брюгге" (Бельгія), "Мідтьюлланн" (Данія), "Боруссія М" (Німеччина), "Башакшехір" (Туреччина), "Ренн" (Франція), "Ференцварош" (Угорщина).