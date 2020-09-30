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Тенісист подає до суду на "Ролан Гаррос": його зняли з турніру через хибнопозитивний тест на коронавірус

Фернандо Вердаско незадоволений діями організаторів.

Тенісист подає до суду на "Ролан Гаррос": його зняли з турніру через хибнопозитивний тест на коронавірус
Фернандо Вердаско
Фото: EPA/UPG

Іспанський тенісист Фернандо Вердаско планує подати судовий позов проти організаторів "Ролан Гаррос". Його відсторонили від турніру через позитивний тест на COVID-19.

“Чи хочу я подати в суд на Ролан Гаррос? Так, безумовно. Ніхто не вірить, що на турнірі подібного рівня таке може відбуватися. Тут справа навіть не в грошах, адже було завдано шкоди моїй репутації”, – цетує Вердаско Cadena Ser.

“У мене просто пропало бажання грати, не знаю чи буду ще виступати в цьому році. Організатори турніру не проявили належної поваги, думаючи лише про самих себе. Вони дозволили робити повторний тест і змінили правило на другий день після того, як мене зняли з змагання . Це було останньою краплею”, - заявив тенісіст.

59-я ракетка світу був знятий після лише одного позитивного тесту. Слідом за цим він здав два негативних тести, через що перший можна вважати хибнопозитивним.

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