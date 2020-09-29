Українки невдало стартували на "Ролан-Гаррос"

Три українки вже зачохлили свої ракетки.

У столиці Франції стартував заключний в сезоні турнір "Великого шолома" - "Ролан Гаррос".

Бар'єр першого кола вдалося поки подолати лише одній українці.

Зокрема, друга ракетка України Даяна Ястремська (24-а сіяна на турнірі) несподівано в двох сетах поступилася Дарії Гаврилової (Австралія) - 4:6, 3:6.

Катаріна Завацька у вирішальному сеті отримала "баранку" від Кікі Бертенс (Нідерланди, 5) - 6:2, 2:6, 0:6.

Покинула мейджор і Марта Костюк, яка поступилася японці Нао Хібіни - 4:6, 0:6.

Підтримала реноме вітчизняного тенісу лише 3-а сіяна Еліна Світоліна, яка у важкому матчі здолала росіянку Варвару Грачову - 7:6 (7-2), 6:4.

Ще одна представниця України Катаріна Козлова зіграє сьогодні з іспанкою Хіберт-Паулой Бадоса.