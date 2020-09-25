Світоліна вийшла у півфінал турніру в Страсбурзі

Еліна обіграла Жиль Тахйманн в двох сетах.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) пробилася в півфінал турніру серії WTA Internationaux de Strasbourg, з призовим фондом 250 тис. дол.

В 1/4 фыналу друга сіяна на турнірі Еліна обіграла представницю Швейцарії Жиль Тахйманн - 6:4, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 25 хвилин.

За право зіграти у фіналі українка посперечається з переможницею матчу Катерина Синякова (Чехія) - Аріна Соболенко (Білорусь).

У другому півфіналі зустрінуться Нао Хібіно (Японія) і Олена Рибакіна (Казахстан).