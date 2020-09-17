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Світоліна перемогла росіянку і вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Італії

Анастасія Павлюченкова зачохлила ракетку.

Еліна Світоліна здобула свою першу перемогу в турі WTA після карантину.

На Відкритому чемпіонаті Італії, що належить до серії WTA Premier 5 із призовим фондом 3,45 млн дол. і проходить на ґрунтових кортах римського комплексу Foro Italico, перша ракетка України (№6 WTA) у двох сетах 6:3, 7:6 (7-4) перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (№36 WTA).

Поєдинок тривав понад 70 хвилин.

За право зіграти у чвертьфіналі Еліна зустрінеться з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) - Світлана Кузнєцова (Росія).

Нагадаємо, також в 1/8 фіналу турніру в столиці Італії вийшла Даяна Ястремська.

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