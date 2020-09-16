Екснаставник "Шахтаря" увійшов в топ-5 найсексуальніших тренерів Серії А

Головний тренер "Ювентуса" Андреа Пірло визнаний найсексуальнішим тренером в Серії А, повідомляє football-italia.net.

Опитування проводилося італійським сайтом знайомств Joyclub.

Пірло ще навіть не провів свій перший офіційний матч на чолі "Старої синьйори", але чемна чарівність і пишна борода 41-річного ексфутболіста вже підкорили дам, і 23 відсотки з них проголосували за нього як за найсексуальнішого тренера Серії А.

Друге місце в опитуванні зайняв тренер "Кальярі" Еусебіо Ді Франческо (15%), третім став тренер "Беневенто" Філіппо Індзагі (14%).

У топ-5 потрапив і колишній головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, який нині очолює "Рому".