Проти колишнього футболіста збірної Росії Романа Широкова порушили кримінальну справу за статтею 115 КК РФ про умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, повідомляє newsru.com.

Справу порушили в Москві після інциденту з арбітром Микитою Данченковим, що стався 10 серпня на стадіоні академії "Спартака". Тоді під час матчу команди телеканалу "Матч ТВ", за яку грав екс-капітан збірної Росії, футболіст побив ногами арбітра, який показав йому червону картку.

Момент нападу на арбітра був відображений на відео і опублікований в соцмережах. На кадрах видно, що суддя впав на газон від удару в обличчя, після чого футболіст штовхнув ногою вже лежачого чоловіка.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

На наступний день Роман приніс вибачення потерпілому, організаторам турніру, партнерам по команді і глядачам, назвавши свій вчинок неналежним.

Пізніше стало відомо, що арбітр зняв побої і подав заяву в поліцію. Сторона позивача кваліфікувала інцидент як замах на вбивство з хуліганських спонукань, подібне звинувачення передбачає до 10 років позбавлення волі.

Широков завершив кар'єру футболіста влітку 2016 року. Він відомий за виступами за "Зеніт", "Спартак" і "Краснодар". Крім того, хавбек провів 56 матчів за збірну країни і став володарем "бронзи" чемпіонату Європи 2008 року. У 2012 і 2013 роках визнавався кращим футболістом Росії.