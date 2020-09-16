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На екскапітана збірної Росії з футболу завели кримінальну справу

Роман Широков виявився в центрі скандалу.

Проти колишнього футболіста збірної Росії Романа Широкова порушили кримінальну справу за статтею 115 КК РФ про умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, повідомляє newsru.com.

Справу порушили в Москві після інциденту з арбітром Микитою Данченковим, що стався 10 серпня на стадіоні академії "Спартака". Тоді під час матчу команди телеканалу "Матч ТВ", за яку грав екс-капітан збірної Росії, футболіст побив ногами арбітра, який показав йому червону картку.

Момент нападу на арбітра був відображений на відео і опублікований в соцмережах. На кадрах видно, що суддя впав на газон від удару в обличчя, після чого футболіст штовхнув ногою вже лежачого чоловіка.

На наступний день Роман приніс вибачення потерпілому, організаторам турніру, партнерам по команді і глядачам, назвавши свій вчинок неналежним.

Пізніше стало відомо, що арбітр зняв побої і подав заяву в поліцію. Сторона позивача кваліфікувала інцидент як замах на вбивство з хуліганських спонукань, подібне звинувачення передбачає до 10 років позбавлення волі.

Широков завершив кар'єру футболіста влітку 2016 року. Він відомий за виступами за "Зеніт", "Спартак" і "Краснодар". Крім того, хавбек провів 56 матчів за збірну країни і став володарем "бронзи" чемпіонату Європи 2008 року. У 2012 і 2013 роках визнавався кращим футболістом Росії.

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