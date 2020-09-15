Forbes назвав найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року

Авторитетний журнал Forbes на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року.
Рейтинг очолив капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Дохід 33-річного аргентинця склав 126 млн дол., з яких 92 млн - це зарплата, а 34 млн зароблено на рекламних контрактах.
На 9 млн Лео поступився форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець заробив 70 млн дол. І ще на 47 млн 35-річний CR7 поповнив свій статок за рахунок участі в рекламі.
Замкнув топ-3 форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар - 92 млн.
Топ-10 рейтингу
- Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина) - 126 млн доларів
- Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія) - 117 млн
- Неймар (ПСЖ, Бразилія) - 96 млн
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) - 42 млн
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет) - 37 млн
- Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франція) - 34 млн
- Антуан Грізманн ( "Барселона", Франція) - 33 млн
- Гарет Бейл ("Реал", Уельс) - 29 млн
- Роберт Левандовський ("Баварія", Польща) - 28 млн
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 27 млн