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Forbes назвав найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року

На чолі рейтингу - "священний" тріумвірат.

Forbes назвав найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року
Неймар, Мессі і Роналду
Фото: francefootball.fr

Авторитетний журнал Forbes на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року.

Рейтинг очолив капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Дохід 33-річного аргентинця склав 126 млн дол., з яких 92 млн - це зарплата, а 34 млн зароблено на рекламних контрактах.

На 9 млн Лео поступився форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець заробив 70 млн дол. І ще на 47 млн 35-річний CR7 поповнив свій статок за рахунок участі в рекламі.

Замкнув топ-3 форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар - 92 млн.

Топ-10 рейтингу

  1. Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина) - 126 млн доларів
  2. Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія) - 117 млн
  3. Неймар (ПСЖ, Бразилія) - 96 млн
  4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) - 42 млн
  5. Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет) - 37 млн
  6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франція) - 34 млн
  7. Антуан Грізманн ( "Барселона", Франція) - 33 млн
  8. Гарет Бейл ("Реал", Уельс) - 29 млн
  9. Роберт Левандовський ("Баварія", Польща) - 28 млн
  10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 27 млн
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