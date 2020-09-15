Forbes назвав найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року

Авторитетний журнал Forbes на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року.

Рейтинг очолив капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Дохід 33-річного аргентинця склав 126 млн дол., з яких 92 млн - це зарплата, а 34 млн зароблено на рекламних контрактах.

На 9 млн Лео поступився форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець заробив 70 млн дол. І ще на 47 млн 35-річний CR7 поповнив свій статок за рахунок участі в рекламі.

Замкнув топ-3 форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар - 92 млн.

Топ-10 рейтингу