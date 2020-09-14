У 4-му матчі фінальної серії плей-оф Східної конференції НХЛ зійшлися "Тампа-Бей Лайтнінг" і "Нью-Йорк Айлендерс".

Рахунок було відкрито в середині другого періоду - за "Айлендерс" відзначився Брок Нельсон.

Однак минуло лише 15 секунд - і "блискавки" рахунок зрівняли, причому результативна передача на рахунку голкіпера Андрія Василевського, а ще через 12 секунд вони вийшли вперед.

Цей відрізок настільки деморалізував остров'ян, що в підсумковому періоді вони пропустили ще дві шайби і поступилися - 1:4.

"Тампа" повела в серії - 3:1.