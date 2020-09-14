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Моуріньо вперше в кар'єрі програв у стартовому турі чемпіонату

"Тоттенгем" поступився "Евертону".

Моуріньо вперше в кар'єрі програв у стартовому турі чемпіонату
Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG

Минулого вікенду стартував черговий сезон в Англійській прем'єр-лізі.

Зокрема, в першому турі "Тоттенгем" Жозе Моуріньо в Лондоні приймав "Евертон" Карло Анчелотті.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0.

Для Моуріньо ця поразка стала дебютною в кар'єрі в стартовому турі національного чемпіонату.

До звітного поєдинку португальський фахівець за свою кар'єру провів 18 матчів у перших турах національних кампаній, 11 з них завершилися перемогою його команд, а сім - нічиєю.

Крім того, поразка від мерсисайдців стала першою в очних протистояннях між клубами на стадіоні "шпор", починаючи з 2008 року.

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