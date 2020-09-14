Минулого вікенду стартував черговий сезон в Англійській прем'єр-лізі.

Зокрема, в першому турі "Тоттенгем" Жозе Моуріньо в Лондоні приймав "Евертон" Карло Анчелотті.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0.

Для Моуріньо ця поразка стала дебютною в кар'єрі в стартовому турі національного чемпіонату.

До звітного поєдинку португальський фахівець за свою кар'єру провів 18 матчів у перших турах національних кампаній, 11 з них завершилися перемогою його команд, а сім - нічиєю.

1 - José Mourinho has been defeated on the opening matchday of a league campaign for the first time in his managerial career in what is his 19th such match, winning 11 and drawing seven of the previous 18 before today. Skewed. pic.twitter.com/zkT1zn4fXO — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2020

Крім того, поразка від мерсисайдців стала першою в очних протистояннях між клубами на стадіоні "шпор", починаючи з 2008 року.