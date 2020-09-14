Фото: EPA/UPG Домінік Тім

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу зійшлися австрієць Домінік Тім (№3 ATP) і німець Олександр Звєрєв (№7 ATP).

У драматичній боротьбі перемогу здобув досвідченіший Домінік - 3:2 (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6).

У вирішальному п'ятому сеті 27-річний австрієць програвав 3:5, проте зумів вирівняти партію і перевести матч на перший в історії чоловічого фіналу US Open вирішальний тай-брейк.

У підсумку Тім завоював перший у своїй кар'єрі титул переможця турніру "Великого шолома" - до цього він тричі грав у фіналах ТВШ (двічі у Франції і раз в Австралії - цього року).

У свою чергу, для 23-річного Звєрєва це був прем'єрний фінал мейджору.

А напередодні відбувся аналогічний фінал серед жінок.

Фото: EPA/UPG Наомі Осака

У вирішальному матчі японська тенісистка Наомі Осака (№9 WTA) перемогла представницю Білорусі Вікторію Азаренко (WTA №27) - 2:1 (1:6, 6:3, 6:3).

Для Осаки це був другий титул переможниці Відкритого чемпіонату США. Усього Осака виграла 3 ТВШ.