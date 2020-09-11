Клуби Англійської Прем'єр-ліги втратили майже мільярд доларів через коронавіруса

Президент Англійської Прем'єр-ліги Річард Мастерс розповів, що загальний збиток 20 клубів вищого англійського дивізіону від коронавіруса в сезоні 2019/20 склав близько 700 млн фунтів (910 млн дол.).

Нагадаємо, сезон-2019/20 АПЛ був зупинений ще в березні і поновився через три місяці, але вже без глядачів на трибунах. Нова кампанія 2020/21, яка стартує вже завтра, також буде проходити при порожніх трибунах.

За словами Мастерса, заповнення стадіонів є ключем до відновлення футбольної економіки, і АПЛ сподівається, що це станеться вже в наступному місяці.

"Ми готові, володіємо бажанням і здатні бути амбітними, щоб якомога швидше відкрити турнікети в тестовому режимі. З огляду на поточні обмеження, ми зможемо заповнити стадіони на чверть, і ми хочемо зробити це з випередженням, тому що фанати - це ключовий елемент, якого бракує", - цитує функціонера fapl.ru, посилаючись на Sky Sports.

"Відсутність фанатів на трибунах має серйозні фінансові наслідки - не тільки для Прем'єр-Ліги, але і для футболу в цілому. Кожен клуб АПЛ вкладає близько 20 млн фунтів в місцеву і національну економіку, тому ми хочемо надати підтримку нації", - зазначив Мастерс.

"Існує думка, що Прем'єр-Ліга здатна зазнавати збитків протягом тривалого часу, але це дуже боляче для клубів, а попереду ще більше випробувань.

У минулому сезоні ми втратили близько 700 млн фунтів, і чим швидше ми повернемо фанатів на стадіони, тим швидше ми скоротимо свої втрати в новому сезоні", - підсумував Мастерс.