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Ferrari підготувала особливу розмальовку до свого тисячного Гран-прі у Формулі-1

Етап пройде в Тоскані.

&quot;Феррарі&quot;
Фото: ferrari.com
"Феррарі"

Уже завтра стартує 9-й етап Формули-1.

Гран-прі Тоскани пройде на автодромі "Муджелло", що під Флоренцією, і стане історичним для Ferrari - найтитулованіша команда Формули-1 проведе тисячне Гран-прі у своїй історії.

У рамках святкувань цього досягнення боліди "Скудерії" будуть пофарбовані в бордовий колір, що відтворює відтінок Ferrari 125 F1 на першому Гран-прі - 21 травня 1950 року в Монако.

Нагадаємо, в тій гонці Альберто Аскарі посів друге, а Раймон Соммер - четверте місце.

Крім того, перед стартом гонки Мік Шумахер проїде кілька кіл по трасі за кермом Ferrari F2004 свого батька Міхаеля Шумахера - так Ferrari віддасть належне своїй легенді і найуспішнішій машині.

Зазначимо, що за весь час виступів у "Королівських автогонках" Ferrari здобула 238 перемог (23,82%), завоювала 228 (22,82%) поул-позишн і 772 (77,28%) подіуми.

Крім того, на рахунку гонщиків Ferrari - 254 (25,42%) швидких кола.

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