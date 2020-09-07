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Гамільтон встановив новий рекорд у Формулі-1

Британець пів гонки лідирував у Монці.

Льюїс Гамільтон
Фото: f1i.com
Льюїс Гамільтон

Напередодні пройшов 8-й етап Формули-1 - Гран-прі Італії.

На легендарній трасі в Монці божевільну гонку виграв гонщик "Альфа Таурі" П'єр Гаслі.

6-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який лідирував значну частину дистанції, був покараний штрафом стоп-енд-гоу.

Це сталося після жорсткого крешу гонщика "Феррарі" Шарля Леклера і виїзду машини безпеки.

У цей час Льюїс і команда "Мерседес" вирішили провести планову заміну гуми. Однак не помітили, що пітлейн був закритий.

Штраф відкинув британця у хвіст пелотону.

Проте лідер поточного чемпіонату зумів героїчно "прошити" пів пелотону і фінішувати на 7-му місці, попутно заробивши одне преміальне очко за найкраще коло в гонці.

Таким чином, Льюїс заробив очки в 41-й гонці поспіль, що є абсолютним рекордом Формули-1.

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