Напередодні пройшов 8-й етап Формули-1 - Гран-прі Італії.
На легендарній трасі в Монці божевільну гонку виграв гонщик "Альфа Таурі" П'єр Гаслі.
6-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який лідирував значну частину дистанції, був покараний штрафом стоп-енд-гоу.
Це сталося після жорсткого крешу гонщика "Феррарі" Шарля Леклера і виїзду машини безпеки.
A huge impact for last year's Monza winner on Sunday— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
Though his race was over, Charles Leclerc was okay after this crash coming out of Parabolica#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/gwZbEQfVdT
Штраф відкинув британця у хвіст пелотону.
Проте лідер поточного чемпіонату зумів героїчно "прошити" пів пелотону і фінішувати на 7-му місці, попутно заробивши одне преміальне очко за найкраще коло в гонці.
DHL FASTEST LAP AWARD: @LewisHamilton 🔥— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
DHL FASTEST PIT STOP AWARD: @alfaromeoracing 🔧#ItalianGP 🇮🇹 #MomentsThatDeliver @DHL_Motorsports pic.twitter.com/fgXhtNmGCi
Таким чином, Льюїс заробив очки в 41-й гонці поспіль, що є абсолютним рекордом Формули-1.