Президента "Барселони" підозрюють у корупції

Каталонська поліція почала розслідування щодо президента "Барселони" Хосепа Бартомеу, повідомляє El Mundo.

57-річного функціонера звинувачують у корупції, оскільки, на думку правоохоронців, він отримував від клубу особисту фінансову вигоду.

Зокрема, підозри каталонської поліції викликала угода "Барселони" з компанією I3 Ventures, повідомляє Marca. Її метою було створити позитивний імідж президентові клубу, а також основним його керівникам.

Разом із тим з приводу лідерів і ветеранів команди на зразок Жерара Піке і Ліонеля Мессі, а також колишніх легенд клубу: наприклад, Хаві й екстренера Хосепа Гвардіоли - завдання ставилися абсолютно протилежні.

Зазначають, що Бартомеу виплатив компанії суму, яка вшестеро перевищує ринкову вартість угоди.

Квітневий аудит від компанії PWC показав, що вартість роботи I3 Ventures була надмірною. "Барселона" заплатила 980 тис. євро, тоді як прейскурант інших цифрових консалтингових компаній за таку операцію становить від 120 до 150 тис. євро.

Плюс підсумковий рахунок клуб поділив на п'ять частин, щоб уникнути розгляду в спеціальному комітеті. Рахунки були на 198 тис. євро, що трохи нижче за 200 тис., що вимагає подання в спеціальну комісію.

Поліція вимагає, щоб керівники клубу прийшли дати свідчення. В офісах "Барселони" пройшли перевірки з метою збору інформації.