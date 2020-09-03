Ну хоч щось буде нагадувати гонщикам про глядачів.

Фото: EPA/UPG Гран-прі Італії

Через ситуації, що склалася з пандемією COVID-19 Гран-прі Формули-1 в цьому сезоні поки проходять без глядачів.

У зв'язку з цим організатори етапу Гран-прі Італії в Монці, щоб хоч якось скрасити обстановку на легендарному автодромі і нагадати пілотам і командам про звичну атмосферу, вирішили розмістити картонні силуети уболівальників.

Las gradas de Monza en jueves..



Monza's grandstand on Thursday... pic.twitter.com/LohmbXgnCx — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 3, 2020

Крім того, з ініціативи "Феррарі" на Гран-прі Італії запрошені 250 медичних працівників, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

Відзначимо, що першим етапом Формули-1 в нинішньому сезоні, на який будуть допущені вболівальники, повинен стати Гран-прі Росії, він пройде на трасі "Сочі Автодром" з 24 по 27 вересня.