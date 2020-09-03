Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
У сазі про Мессі несподіваний поворот
У сазі про Мессі несподіваний поворот
​Рада: старт со скандала
​Рада: старт со скандала
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тайран Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тайран Тауерс" (оновлено)
Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"
Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"
​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах
​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах
ГоловнаСпорт

У Формулі-1 на Гран-прі Італії на трибунах в Монці з'явилися картонні глядачі

Ну хоч щось буде нагадувати гонщикам про глядачів.

Гран-прі Італії
Фото: EPA/UPG
Гран-прі Італії

Через ситуації, що склалася з пандемією COVID-19 Гран-прі Формули-1 в цьому сезоні поки проходять без глядачів.

У зв'язку з цим організатори етапу Гран-прі Італії в Монці, щоб хоч якось скрасити обстановку на легендарному автодромі і нагадати пілотам і командам про звичну атмосферу, вирішили розмістити картонні силуети уболівальників.

Крім того, з ініціативи "Феррарі" на Гран-прі Італії запрошені 250 медичних працівників, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

Відзначимо, що першим етапом Формули-1 в нинішньому сезоні, на який будуть допущені вболівальники, повинен стати Гран-прі Росії, він пройде на трасі "Сочі Автодром" з 24 по 27 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також