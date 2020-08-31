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У Mercedes 50-й дубль у Формулі-1 з моменту "гібридної ери", у решти команд - тільки 4 на всіх

Відбулося Гран-прі Бельгії.

Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшов черговий етап у Формулі-1 - Гран-прі Бельгії.

На знаменитому автодромі Спа-Франкоршам в Арденнах буденну перемогу в гонці здобув 6-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон на "мерседесі".

Лідер заліку випередив свого напарника по команді Валттері Боттаса і пілота "Ред Буллу" Макса Ферстаппена.

Зазначимо, що для команди німецького концерну переможний дубль у Спа став ву Формулі-1 ювілейним, п'ятдесятим з моменту старту "гібридної ери" 2014 року.

Усі інші команди за цей період тільки чотири рази змогли здобути переможний дубль - тричі вдавалося пілотам Ferrari і один раз - Red Bull.

Додамо, що гонка в Бельгії запам'ятається аварією пілота "Альфа Ромео" Антоніо Джовінацці, який не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

Від його машини відірвалося колесо і влучило в болід "Вілліямса" Джорджа Рассела.

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