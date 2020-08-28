"Челсі" оголосив про чергове зоряне придбання. Капітан "Парі Сен-Жермен" Тьяго Сілва в якості вільного агента підписав з "пенсіонерами" однорічний контракт з можливістю продовження ще на один сезон.

"Я радий приєднатися до "Челсі". Я радий бути частиною захоплюючої команди Френка Лемпарда в наступному сезоні. Я тут, щоб поборотися за трофеї. До скорої зустрічі, фанати "Челсі". Я дуже сподіваюся зіграти на "Стемфорд Брідж", - заявив Сілва після презентації.

35-річний бразилець виступав за ПСЖ з 2012 року, зігравши за парижан 315 матчів, в яких забив 17 голів. У минулому сезоні зіграв в 35 матчах, в яких забив один гол. Також захищав кольори "Жувентуде", "Порту", "Флуміненсе" і "Мілана".

"Челсі" цього літа вже підписав Тімо Вернера з РБ "лейпциг", Хакіма Зійеша з "Аякса", Бена Чілвелла з "Лестера", а також Маланга Сарра з "Ніцци".

Крім того, "Челсі" завершує переговори щодо трансферу, вартістю 90 млн. фунтів, лідера "Байєра" Кая Хаверца.