"Челсі" оголосив про чергове зоряне придбання. Капітан "Парі Сен-Жермен" Тьяго Сілва в якості вільного агента підписав з "пенсіонерами" однорічний контракт з можливістю продовження ще на один сезон.
Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020
"Я радий приєднатися до "Челсі". Я радий бути частиною захоплюючої команди Френка Лемпарда в наступному сезоні. Я тут, щоб поборотися за трофеї. До скорої зустрічі, фанати "Челсі". Я дуже сподіваюся зіграти на "Стемфорд Брідж", - заявив Сілва після презентації.
Paris ⇢ The Pride of London! 💙@TSilva3 has arrived! #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/ssO5ZlA4Dw— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020
35-річний бразилець виступав за ПСЖ з 2012 року, зігравши за парижан 315 матчів, в яких забив 17 голів. У минулому сезоні зіграв в 35 матчах, в яких забив один гол. Також захищав кольори "Жувентуде", "Порту", "Флуміненсе" і "Мілана".
"Челсі" цього літа вже підписав Тімо Вернера з РБ "лейпциг", Хакіма Зійеша з "Аякса", Бена Чілвелла з "Лестера", а також Маланга Сарра з "Ніцци".
Крім того, "Челсі" завершує переговори щодо трансферу, вартістю 90 млн. фунтів, лідера "Байєра" Кая Хаверца.