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"Барселона" знайшла заміну Мессі в "Ліверпулі", - ЗМІ

Садіо Мане може переїхати в Каталонію.

"Барселона" знайшла заміну Мессі в "Ліверпулі", - ЗМІ
Садіо Мане
Фото: EPA/UPG

Нападник "Ліверпуля" Садіо Мане може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії, повідомляє "Спорт-Експрес", посилаючись на Sport.

За інсайдерською інформацією, оточення 28-річного сенегальця запропонувало "Барселоні" послуги гравця.

Трансфер Мане може статися в разі, якщо Ліонель Мессі покине "Ноу Камп".

Раніше повідомлялося, що на 33-річного аргентинця претендують "Манчестер Сіті", "Інтер" і ПСЖ. "Барселону" також може покинути нападник Луїс Суарес.

У минулому сезоні Мане провів 45 матчів за "Ліверпуль", забив 22 голи і зробив 8 результативних передач. Портал transfermarkt.de оцінює гравця в 120 млн євро. Його контракт з англійським клубом діє до 30 червня 2023 року.

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