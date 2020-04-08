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Лидер "Ливерпуля" допускает, что мерсисайдцы могут не получить титул чемпиона Английской Премьер-Лиги

Садио Мане рассказал, как смотрит на возможное аннулирование результатов сезона.

Лидер "Ливерпуля" допускает, что мерсисайдцы могут не получить титул чемпиона Английской Премьер-Лиги
Садио Мане
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в Английской Премьер-Лиге из-за пандемии коронавируса.

"Я хочу выигрывать матчи и получить чемпионский титул. Но в этой ситуации, что бы ни случилось, я пойму. Да, "Ливерпулю" может быть непросто, если клуб не получит трофей, но сейчас всему миру еще труднее. Многие навсегда потеряли членов своих семей, а такое пережить намного сложнее", - цитирует сенегальца TalkSPORT.

"Да, титул АПЛ - моя мечта, и я хочу выиграть его в этом году. Если не выйдет, то я пойму. Надеюсь, что в таком случае у "Ливерпуля" получится победить в следующем сезоне", - выразил убежденность Мане.

Отметим, что на момент остановки чемпионата "Ливерпуль" лидировал в таблице, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.

Для оформления первого в истории клуба титула чемпиона АПЛ "Ливерпулю" достаточно набрать 6 очков в оставшихся 9-ти матчах.

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