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Моуриньо ждет наказание за нарушение карантина

Главный тренер "Тоттенхэма" провел тренировку с игроками в парке.

Моуриньо ждет наказание за нарушение карантина
Жозе Моуриньо
Фото: Тесс Дерри / dpa

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо может быть оштрафован, так как он был замечен в лондонском парке, где проводил тренировку для группы игроков своей команды, сообщает Bild.

Таким образом, португальский специалист и футболисты "шпор" нарушили сразу два пункта официального закона, который действует во время пандемии коронавируса в Великобритании.

В частности, в законе сказано, что все люди должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а занятия на свежем воздухе могут выполняться только с одним человеком или же с членами семьи, вместе с которыми проходит самоизоляция.

На тренировке "шпор" присутствовали, кроме Моуриньо, Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон.

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