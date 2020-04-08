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Германия эвакуировала 18 украинских туристов из Непала

Домой они вернутся через Минск.

Германия эвакуировала 18 украинских туристов из Непала
Германия эвакуировала украинских туристов из Непала
Фото: twitter.com/YehorBozhok

Германия эвакуировала 18 граждан Украины из Непала.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Благодаря установленным личным доверительным контактам главы МИД Дмитрия Кулебы со своим немецким коллегой Хейко Маасом удалось эвакуировать из Непала 18 украинцев", - написал он.

Согласно сообщению МИДа, утром 8 апреля 18 граждан Украины вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту "Катманду - Доха - Мюнхен". Домой они вернутся через Минск (Беларусь).

Кроме этого, по информации министерства, в Непале на данный момент остается по меньшей мере 21 гражданин Украины.

Напомним, ранее помощь в эвакуации украинцев предлагал российский "Аэрофлот". При этом российское консульство затребовало от украинского представительства специальную ноту-обращение, т.к. авиакомпания находится под санкциями.

Еще в начале марта правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона (30 апреля) из-за вспышки коронавируса.

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