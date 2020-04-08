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Во Львовской области загорелась новояровская свалка

К вечеру возгорание потушить не удалось.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

Во Львовской области днем 7 апреля загорелась новояровская свалка.

Об этом сообщил замглавы ЛОГА Юрий Холод.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

"На данный момент, по информации от ГосЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах", - написал он в фейсбуке.

Холод сообщил, что есть подозрение того, что огонь распространился от сжигания сухой травы.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

"Ситуация под контролем, но будет гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда", - отметил он.

Вечером 7 апреля возгорание по периметру составляло около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

В ГосЧС рассказали, что пожар произошел на площади 1,8 га.

"Сегодня ликвидировали пожар на 0,8 га. В 22:0 тушение приостановлено. Завтра с 6.00 продолжится тушение", - сказал пресс-секретарь ГУ ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Фото: facebook.com/Юрій Холод

Напомним, 4 апреля на площади 20 га возник лесной пожар в Чернобильской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Днем 7 апреля из-за ветра площадь возгорания увеличилась до 35 га. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.

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