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Площадь пожара в Чернобыльской зоне из-за ветра выросла до 35 га

Горит трава и лесная подстилка.

Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения из-за ветра выросла до 35 га.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Если утром на территории Котовского лесничества горела трава и лесная подстилка на двух участках общей площади около 10,5 га, то к 14:15 в результате порывов ветра огонь распространился на площадь до 35 га.

Верхового горения леса нет.

Пожарные самолеты Ан-32П сбросили 72 тонны воды, к месту пожара дополнительно направлены два вертолета Ми-8.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. Виновником считается житель соседнего села Раговка.

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