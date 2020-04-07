​Кличко о карантинных ограничениях: Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных не будет

Мэр напомнил, что даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что ограничения, введенные Кабинетом министров во время карантина, касаются всех, в том числе и спортсменов.

Об этом он заявил на брифинге.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки. Даже Олимпийские игры в Токио перенесли", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса, то это не так.

"Те, кто боятся потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье и даже жизнь", - пояснил Кличко.

Мэр добавил, что ему "тоже не хватает занятий активным спортом как профессиональному спортсмену".

"Я занимаюсь дома", - сказал Кличко.

Напомним, ранее в Киеве полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке, через который можно добраться до спортплощадки под открытым небом, в связи с постановлением Кабинета министров, запрещающим занятие спортом в парках.

Ситуация дошла до абсурда, когда один из спортсменов решил переплыть речку, чтобы попасть на спортплощадку. На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно.