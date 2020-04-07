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В среду в Киеве потеплеет до +19, без осадков

Ночью на поверхности почвы заморозки. 

В среду в Киеве потеплеет до +19, без осадков
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

В Киеве 8 апреля ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +17…+19 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +10…+15 градусов.

Напомним, сегодня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14…+16 градусов.

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