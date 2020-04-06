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Во вторник в Киеве потеплеет до +16, без осадков

Ночью в столице +1…+3 градуса.

Во вторник в Киеве потеплеет до +16, без осадков

Во вторник, 7 апреля, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем +5…+10 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +10…+16 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, в Одесской области до +6 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +12…+17 градусов.

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