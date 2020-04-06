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Экс-директора "УкрГИАП" подозревают в растрате 63 млн гривен

Детективы НАБУ расследуют это дело с февраля 2018 года.

Экс-директора "УкрГИАП" подозревают в растрате 63 млн гривен
Фото: Lb.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему директору государственного предприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"("УкрГИАП") о подозрении в растрате 67,3 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Действия экс-директора лица квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в течение 2013-2015 годов подозреваемый заключил 13 внешнеэкономических контрактов с девятью компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Речь шла о приобретении различных товаров и услуг, в том числе - якобы модернизацию производственных процессов и переоснащение на условиях 100% предоплаты. Госпредприятие их так и не получило, зато перечислило средства за границу в полном объеме - всего 5,54 млн долларов США и 283,4 тыс. евро, что на момент совершения преступлений составило 67,3 млн гривен.

"Следствие располагает доказательствами, что директор изначально не планировал осуществлять реальные закупки для нужд ГП «УкрГИАП», а заключения контрактов позволило ему замаскировать преступления, создав документальные основания для перечисления средств", - отмечается в сообщении.

Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины и его местонахождение неизвестно, решается вопрос об объявлении его в розыск. Расследование детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.

Напомним, ранее пятерых должностных лиц разоблачили в организации коррупционной схемы, из-за которой государственному предприятию "Электротяжмаш" нанесены убытки на 13,7 млн гривен

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