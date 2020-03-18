На заводе "Электротяжмаш" раскрыли коррупционную схему на 13,7 млн гривен

Предприятие продало запчасти посреднику, который перепродала их почти вдвое дороже.

Пятерых должностных лиц разоблачили в организации коррупционной схемы, из-за которой государственному предприятию "Электротяжмаш" нанесены убытки на 13,7 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о двоих заместителях директора "Завод Электротяжмаш", начальнике управления этого предприятия, конечном бенефициаре чешской компании и директоре чешской компании.

"Как установило следствие, в 2017 году чиновники ГП "Электротяжмаш" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага, организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литва)", - говорится в сообщении.

Запчасти, которые завод продал чешской компании за 600 300 евро, последняя перепродала литовской почти по двое большей цене - 1,22 млн евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн гривен, что подтверждается экспертизами.

Сообщается, что это - уже третья коррупционная схема, раскрытая на этом предприятии.

Напомним, в октябре 2019 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию харьковский завод "Электротяжмаш".