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В зоне ООС ранены двое военных, противник с начала суток открывал огонь 10 раз

Оккупанты применяли запрещенное оружие. 

В зоне ООС ранены двое военных, противник с начала суток открывал огонь 10 раз
Фото: EPA/UPG

С начала 17 марта вооруженные формирования РФ 10 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в министерстве.

Дважды огонь открывался возле Павлополя - из минометов калибра 82 мм выпустили 5 мин, также стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Березовым стреляли из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Поблизости Старогнатовки выпустили 18 мин из минометов калибра 120 мм.

Рядом с Широкиным из минометов 82 мм выпустили 5 мин, в районе н.п. Славное стреляли из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новолуганского выпустили 5 мин из миномета 82 мм, также вели огонь из противотанкового ракетного комплекса. 

Рядом с Ореховым - 5 мин из минометов 82-мм миномета, неподалеку Новотошковского выпустили 15 мин из такого же вооружения.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения, они эвакуированы в больницы.

Напомним, в штабе Операции Объединенных сил заявили, что вооруженные формирования Российской Федерации в своих попытках дискредитации украинских защитников прибегают к откровенным нарушениям международного гуманитарного права, сознательно пытаясь подставить под огонь гражданское население.

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