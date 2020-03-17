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В Днепре из-за карантина закрылось метро

Позднее всего - в 23:00 - метрополитен перестанет работать в столице. 

В Днепре из-за карантина закрылось метро
Фото: most-dnepr.info

В Днепре метрополитен для противодействия распространению коронавирусу закрылся 17 марта в 15:00. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Укринформ".

"С 17 марта у нас перестает работать метро. Мэры согласовали отдельный график. В Киеве сегодня в 23 часа метрополитен перестанет функционировать, в городе Днепр - в 15 часов, в Харькове - в 20:00", - сообщил он.

Ожидается, что такие меры снизят мобильность населения для противодействия распространению коронавируса в Украине.

Ранее городской глава Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена. В ответ на это президент Владимир Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за несоблюдение карантина.

Позднее в Харьковском горсовете сообщили, что метро все же закроется 17 марта в 20:00. 

Напомним, что в наземном общественном транспорте с 18 марта допускается перевозка одновременно не более 10 человек. Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей. Если его не будут слушаться, он может вызвать правоохранителей.

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