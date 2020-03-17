Клубы итальянской Серии А определили крайний срок возобновления чемпионата

Клубы итальянской Серии А провели видеоконференцию, на которой обсуждался вопрос возможного возобновления матчей внутреннего чемпионата, сообщает sport.ua, ссылаясь на Football-Italia.

В процессе консультаций было выработано решение, что крайним сроком возобновления сезона является 9-е мая.

Если удастся вернуть футбол до этого времени, то команды в июле все же полноценно завершат чемпионат.

В возможность такого варианта говорит и факт переноса Евро-2020 на следующий год.

В ином случае сезон 2019/20 придется отменить.

При этом все зависит от пандемии коронавируса. Италия является европейским очагом вируса и второй страной, после Китая, по количеству заболевших и умерших.