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МОК призвал своих сотрудников работать удаленно из-за пандемии коронавируса и закрывает Олимпийский музей

Десятки событий, включая олимпийские отборочные матчи и чемпионаты мира, были отложены или отменены из-за вируса COVID-19.

МОК призвал своих сотрудников работать удаленно из-за пандемии коронавируса и закрывает Олимпийский музей
Фото: insidethegames.biz

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал всех своих сотрудников в Лозанне работать на дому из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает insidethegames.biz.

МОК заявил, что сотрудники штаб-квартиры в Олимпийском доме, в котором трудится более 500 сотрудников, будут работать дома с 16 марта.

Обеспокоенность по поводу распространения вируса COVID-19 также побудила МОК закрыть Олимпийский музей на две недели.

Базирующаяся в Лозанне Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) также попросила своих сотрудников работать из дома с 16 марта.

Правительство Швейцарии запретило проведение мероприятий с участием более 50 человек в кантоне Во, в котором находится Лозанна, до конца апреля в попытке сдержать распространение вируса.

Швейцария граничит с северной Италией, областью в Европе, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса.

Напомним, раннее эстафету олимпийского огня Игр-2020 в Токио остановили в Спарте из-за коронавируса.

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