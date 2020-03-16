Дмитрий Кулеба не уточнил, о какой именно национальной команде идет речь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на специальном брифинге рассказал об эвакуации украинцев из Италии и сообщил, что в Греции застряла одна из сборных Украины, но не уточнил, какая именно.

"Одна из украинских сборных застряла в Греции. Будем вытаскивать эту сборную.

Вчера занимались всю ночь, чтобы доехали 4 молодежных сборных по регби-лиг в Украину. Работаем с каждой из групп отдельно, имеем целостную картину", - заявил министр.

Обновление. Сегодня женская сборная Украины по дзюдо прибыла домой из Греции лишь после вмешательства украинского консульства, сообщается на Facebook МИД Украины.

Изначально спортсмены должны были прилететь из Греции рейсом авиакомпании Lufthansa из города Салоники, однако его отменили.

Помощь консулов Украины в Греции помогла 14 дзюдоисткам и их тренеру Геннадию Белодеду отправиться домой со стыковкой рейса в Софии.