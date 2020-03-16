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Чемпионат Испании по футболу собираются завершить досрочно

К такому выводу пришла Ла Лига.

Чемпионат Испании по футболу собираются завершить досрочно
Хавьер Тебас
Фото: DIARIO AS

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что футбольный сезон в Испании может завершиться досрочно.

"Все выходные я общался с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Эта неделя будет очень важной.

Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы завершить соревнования. На этой неделе в Европе примут очень важные решения по этому вопросу", - цитирует Тебаса AS.

При этом Тебас сообщил, что у двух сотрудников LaLiga были выявлены положительные случаи коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании остановили на неопределенное время, однако теперь есть угроза не возобновить его.

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