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Усик заявил, что он придет к Чисоре на бой "с любовью"

Украинский супертяж дал эксклюзивное интервью.

Усик заявил, что он придет к Чисоре на бой "с любовью"
Александр Усик и Дерек Чисора
Фото: boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17-0, 13 КО) дал интервью после пресс-конференции, приуроченной его бою против британца Дерека Чисоры.

"Как меня называть? Меня зовут Александр. Александр - по-русски, Олександр - по-украински, мне больше нравится Александр", - цитирует украинца ТВ-Канал vRINGe VISION.

"Относительно Чисоры, не видел никакой слабости у соперника, не видел никакой скорости. Мне просто нужен этот бой. Буду боксировать, выполнять все, что я делаю и меня не интересует, с какими намерениями он ко мне придет. Я приду к нему с любовью", - заверил Александр.

Также Усик высказал заинтересованность в победе чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа над Кубратом Пулевым.

"Хочу, чтобы Джошуа победил Пулева. Я не был удивлен результатом боя Фьюри и Уайлдера, все по поединку к этому шло. Фьюри был более заведенный, а Уайлдер был не в своей тарелке.

Мне Фьюри симпатичен, как он ведет себя. Многие видят в нем глупца, но я знаю, что все это запланировано. Если он считает, что может победить меня с завязанной рукой за спиной, то я могу закрыть себе глаз, завязать одну руку себе за спину и еще пускай кто-то меня держит за ногу".

Кроме того, олимпийский чемпион Лондона-2012 рассказал о своих спаррингах с Владимиром Кличко.

"У меня абсолютно хорошие отношения с обоими братьями Кличко. Даже пару дней назад виделся с Виталием, а с Владимиром говорил по телефону. Они дают мне советы, а Вова даже приезжает в мой тренировочный лагерь и спаррингует со мной. Он достаточно корректный парень, он выполняет то, что нужно мне и тренируется со мной", - отметил Усик.

Отметим, что победитель боя Усик - Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с Джошуа. Украинец ранее признался, что хочет в дальнейшем провести поединок с Джошуа.

Напомним, бой Усика и Чисоры состоится 23 мая в Лондоне. Украинец попытается укрепить свои позиции в хэвивейте после победы над Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в дивизионе.

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