Валя Семеренко вошла в топ-15 последнего спринта сезона Кубка мира по биатлону

Все стартовавшие украинки квалифицировались на гонку преследования в Контиолахти.

В рамках предпоследнего, восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка.

Победу одержала немка Дениз Херрманн, преодолевшая дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами ровно за 20 минут.

С отставанием в 20 сек. вторую строчку заняла ее соотечественница Франциска Пройсс, а бронзовая награда досталась норвежке Тирил Экхофф, которая отстала еще на 12 сек.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. По ходу гонки Семеренко претендовала на попадание в топ-10, однако промах на "стойке" отбросил Валю на итоговую 14-ю строчку.

Отметим, что в топ-30 также вошла ее сестра Вита, которой пришлось пробежать два штрафных круга.

Анастасия Меркушина стала 32-й, Юлия Джима - 53-й, Елена Пидгрушная - 57-й. Подобный результат позволил всем украинкам квалифицироваться на гонку преследования, которая пройдет в субботу, 14 марта.

Итоги гонки:

Дениз Херрманн (0+1) 20:00,5 Франциска Пройсс (1+0) +20,1 Тирил Экхофф (1+1) +32,3

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