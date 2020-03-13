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Валя Семеренко вошла в топ-15 последнего спринта сезона Кубка мира по биатлону

Все стартовавшие украинки квалифицировались на гонку преследования в Контиолахти.

Валя Семеренко вошла в топ-15 последнего спринта сезона Кубка мира по биатлону
Валя Семеренко
Фото: EPA/UPG

В рамках предпоследнего, восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка.

Победу одержала немка Дениз Херрманн, преодолевшая дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами ровно за 20 минут.

С отставанием в 20 сек. вторую строчку заняла ее соотечественница Франциска Пройсс, а бронзовая награда досталась норвежке Тирил Экхофф, которая отстала еще на 12 сек.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. По ходу гонки Семеренко претендовала на попадание в топ-10, однако промах на "стойке" отбросил Валю на итоговую 14-ю строчку.

Отметим, что в топ-30 также вошла ее сестра Вита, которой пришлось пробежать два штрафных круга.

Анастасия Меркушина стала 32-й, Юлия Джима - 53-й, Елена Пидгрушная - 57-й. Подобный результат позволил всем украинкам квалифицироваться на гонку преследования, которая пройдет в субботу, 14 марта.

Итоги гонки:

  1. Дениз Херрманн (0+1) 20:00,5
  2. Франциска Пройсс (1+0) +20,1
  3. Тирил Экхофф (1+1) +32,3

...

  • 14. Валя Семеренко (0+1) +1:04,1
  • 30. Вита Семеренко (1+1) +1:43,0
  • 32. Анастасия Меркушина (0+2) +1:45,2
  • 53. Юлия Джима (1+2) +2:13,2
  • 57. Елена Пидгрушная (3+0) +2:23,4
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