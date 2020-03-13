Валя Семеренко вошла в топ-15 последнего спринта сезона Кубка мира по биатлону

В рамках предпоследнего, восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка.
Победу одержала немка Дениз Херрманн, преодолевшая дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами ровно за 20 минут.
С отставанием в 20 сек. вторую строчку заняла ее соотечественница Франциска Пройсс, а бронзовая награда досталась норвежке Тирил Экхофф, которая отстала еще на 12 сек.
Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. По ходу гонки Семеренко претендовала на попадание в топ-10, однако промах на "стойке" отбросил Валю на итоговую 14-ю строчку.
Отметим, что в топ-30 также вошла ее сестра Вита, которой пришлось пробежать два штрафных круга.
Анастасия Меркушина стала 32-й, Юлия Джима - 53-й, Елена Пидгрушная - 57-й. Подобный результат позволил всем украинкам квалифицироваться на гонку преследования, которая пройдет в субботу, 14 марта.
Итоги гонки:
- Дениз Херрманн (0+1) 20:00,5
- Франциска Пройсс (1+0) +20,1
- Тирил Экхофф (1+1) +32,3
...
- 14. Валя Семеренко (0+1) +1:04,1
- 30. Вита Семеренко (1+1) +1:43,0
- 32. Анастасия Меркушина (0+2) +1:45,2
- 53. Юлия Джима (1+2) +2:13,2
- 57. Елена Пидгрушная (3+0) +2:23,4