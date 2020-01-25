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Украину дисквалифицировали в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Ошибка Елены Пидгрушной стоила сборной Украины зачетных очков.

Украину дисквалифицировали в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Елена Пидгрушная
Фото: Twitter

В словенской Поклюке состоялись две эстафетные гонки (сингл-микст и классическая смешанная эстафета) шестого этапа Кубка мира по биатлону, в которых победы праздновала сборная Франции.

Наша команда заняла в этих гонках 5-е и 10-е место соответственно.

Однако по завершению смешанной эстафеты сборную Украины, которую представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная, ждало неприятное известие: наша команда была дисквалифицирована.

На последней стрельбе последнего этапа Пидгрушная изначально стала на чужой коврик, затем переступила на нужный, не надев винтовку. Тем самым украинка нарушила технику правил безопасности.

Из-за ошибки Пидгрушной мужская и женская сборные Украины недосчитались по 110 очков в общий зачет Кубка наций.

Мужская сборная, которая еще вчера занимала пятое место в Кубке наций, опустилась на 7 место.

Женская сборная потеряла одну позицию, и сейчас занимает 8-е место.

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