Франция в течение двух часов выиграла две биатлонные эстафеты на Кубке мира

В словенской Поклюке состоялись две эстафетные гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону: сингл-микст и классическая смешанная эстафета.
В обеих дисциплинах победу одержала сборная Франции.
В одиночной смешанной эстафете (2×6 км + 2×7,5 км) команду Франции представляли Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.
Сенсационно второе место заняла сборная Эстонии (Рене Захна и Регина Оя).
Замкнула пьедестал команда Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузерю).
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного заняли пятое место.
Результаты гонки:
- Франция (0+5) 38:33,4
- Эстония (0+3) +5,9
- Австрия (0+6) +12,1
- Канада (0+6) +16,0
- УКРАИНА (1+4) +28,8
- Швейцария (0+7) +40,7
Спустя 2 часа французы вновь триумфовали: Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза и Жулия Симон первыми завершили смешанную эстафету (2×6 плюс 2×7,5 км).
Норвежцы, в составе братьев Бё, Сюннёве Сулемдаль и Ингрид Ландмарк Тандреволд были на финише вторыми.
"Бронза" – у немецкого квартета (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих и Ванесса Хинц).
Честь нашей страны отстаивали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидрушная.
В итоге, наша команда заняла лишь 10-е место.
Результаты гонки:
- Франция (0+8) 1:17:53,3
- Норвегия (0+4) +40,6
- Германия (0+5) +1:01,4
- Россия (0+7) +1:24,8
- Швеция (0+6) +1:34,1
- Чехия (1+5) +1:49,8
…
- 10. Украина (0+9) +3:30,8
- Артем Тищенко 0+1 (0+0 0+1)
- Артем Прима 0+4 (0+3 0+1)
- Юлия Джима 0+4 (0+3 0+1)
- Елена Пидгрушная 0+0 (0+0 0+0)