Франция в течение двух часов выиграла две биатлонные эстафеты на Кубке мира

Триумфальный день для французского биатлона.

В словенской Поклюке состоялись две эстафетные гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону: сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

В обеих дисциплинах победу одержала сборная Франции.

В одиночной смешанной эстафете (2×6 км + 2×7,5 км) команду Франции представляли Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.

Сенсационно второе место заняла сборная Эстонии (Рене Захна и Регина Оя).

Замкнула пьедестал команда Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузерю).

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного заняли пятое место.

Результаты гонки:

Франция (0+5) 38:33,4 Эстония (0+3) +5,9 Австрия (0+6) +12,1 Канада (0+6) +16,0 УКРАИНА (1+4) +28,8 Швейцария (0+7) +40,7

Спустя 2 часа французы вновь триумфовали: Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза и Жулия Симон первыми завершили смешанную эстафету (2×6 плюс 2×7,5 км).

Норвежцы, в составе братьев Бё, Сюннёве Сулемдаль и Ингрид Ландмарк Тандреволд были на финише вторыми.

"Бронза" – у немецкого квартета (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих и Ванесса Хинц).

Честь нашей страны отстаивали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидрушная.

В итоге, наша команда заняла лишь 10-е место.

Результаты гонки:

Франция (0+8) 1:17:53,3 Норвегия (0+4) +40,6 Германия (0+5) +1:01,4 Россия (0+7) +1:24,8 Швеция (0+6) +1:34,1 Чехия (1+5) +1:49,8

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