Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении" (обновлено)
Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении" (обновлено)
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
ГлавнаяСпорт

Франция в течение двух часов выиграла две биатлонные эстафеты на Кубке мира

Триумфальный день для французского биатлона.

Франция в течение двух часов выиграла две биатлонные эстафеты на Кубке мира
Артем Тищенко
Фото: Украинский биатлон

В словенской Поклюке состоялись две эстафетные гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону: сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

В обеих дисциплинах победу одержала сборная Франции.

В одиночной смешанной эстафете (2×6 км + 2×7,5 км) команду Франции представляли Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.

Сенсационно второе место заняла сборная Эстонии (Рене Захна и Регина Оя).

Замкнула пьедестал команда Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузерю).

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного заняли пятое место.

Результаты гонки:

  1. Франция (0+5) 38:33,4
  2. Эстония (0+3) +5,9
  3. Австрия (0+6) +12,1
  4. Канада (0+6) +16,0
  5. УКРАИНА (1+4) +28,8
  6. Швейцария (0+7) +40,7

Спустя 2 часа французы вновь триумфовали: Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза и Жулия Симон первыми завершили смешанную эстафету (2×6 плюс 2×7,5 км).

Норвежцы, в составе братьев Бё, Сюннёве Сулемдаль и Ингрид Ландмарк Тандреволд были на финише вторыми.

"Бронза" – у немецкого квартета (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих и Ванесса Хинц).

Честь нашей страны отстаивали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидрушная.

В итоге, наша команда заняла лишь 10-е место.

Результаты гонки:

  1. Франция (0+8) 1:17:53,3
  2. Норвегия (0+4) +40,6
  3. Германия (0+5) +1:01,4
  4. Россия (0+7) +1:24,8
  5. Швеция (0+6) +1:34,1
  6. Чехия (1+5) +1:49,8

  • 10. Украина (0+9) +3:30,8
  • Артем Тищенко 0+1 (0+0 0+1) 
  • Артем Прима 0+4 (0+3 0+1)      
  • Юлия Джима 0+4 (0+3 0+1)      
  • Елена Пидгрушная 0+0 (0+0 0+0)
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также