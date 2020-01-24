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Глава РУСАДА оценил вероятность пропуска Олимпиады российскими легкоатлетами

У Юрия Гануса негативные предположения. 

Глава РУСАДА оценил вероятность пропуска Олимпиады российскими легкоатлетами
Юрий Ганус
Фото: talks.su

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что оценивает вероятность пропуска Олимпийских игр 2020 года российскими легкоатлетами как реальную.

"То, что происходит в легкой атлетике сейчас, из ряда вон выходящее. Приостановлена деятельность Всероссийской федераации легкой атлетики (ВФЛА) на международном уровне. Доступ спортсменов к соревнованиям международного уровня приостановлен. Нарушаются права наших спортсменов. Конференция ВФЛА будет 28 февраля, до нее было много времени, чтобы что-то изменить", - цитирует Гануса 

championat.com.

"Мне Павел Колобков (министр спорта РФ, - прим. LB.ua) говорил, что не надо вмешиваться в деятельность общественных организаций. Но сейчас исключительная ситуация. Наши легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду, это реальная вероятность", - отметил глава РУСАДА.

Напомним, 9 декабря прошлого года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.

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