Глава РУСАДА оценил вероятность пропуска Олимпиады российскими легкоатлетами

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что оценивает вероятность пропуска Олимпийских игр 2020 года российскими легкоатлетами как реальную.

"То, что происходит в легкой атлетике сейчас, из ряда вон выходящее. Приостановлена деятельность Всероссийской федераации легкой атлетики (ВФЛА) на международном уровне. Доступ спортсменов к соревнованиям международного уровня приостановлен. Нарушаются права наших спортсменов. Конференция ВФЛА будет 28 февраля, до нее было много времени, чтобы что-то изменить", - цитирует Гануса

championat.com.

"Мне Павел Колобков (министр спорта РФ, - прим. LB.ua) говорил, что не надо вмешиваться в деятельность общественных организаций. Но сейчас исключительная ситуация. Наши легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду, это реальная вероятность", - отметил глава РУСАДА.

Напомним, 9 декабря прошлого года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.