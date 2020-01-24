"Манчестер Сити" стоит на пороге исключения из Лиги Чемпионов, - The Guardian,

Судебная палата органа по финансовому контролю клубов УЕФА (CFCB) раскрыла масштабное нарушение клубом "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей (FFP), сообщает The Guardian.

Если вина клуба будет доказана, то "горожанам" грозит исключение из Лиги Чемпионов, уточняет издание.

Стоит отметить, что отчеты клуба за 2012 и 2013 год, по мнению CFCB, являются недействительными. По версии органа, клуб потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.

Добавим, что эти выводы против "Сити" были сделаны консультантами, специально назначенными УЕФА весной 2014 года для дальнейшего изучения представленных клубом отчетов.

Руководство "горожан" всячески отрицает свою вину. Более того, в случае наказания, они готовы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Напомним, "Манчестер Сити" был куплен шейхом Мансуром из правящей семьи Абу-Даби в 2008 году, который мгновенно изменил финансовый климат и амбиции клуба.

Фото: EPA/UPG Шейх Мансур (в центре)

Единственный титул, который так и не покорился "горожанами" до сих пор является Лига Чемпионов - наиболее востребованная клубом с момента начала проекта Мансура.