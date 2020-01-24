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Промоутер назвал дату и место боя Усик – Чисора

Поединок состоится в Лондоне.

Промоутер назвал дату и место боя Усик – Чисора
Эдди Хирн
Фото: EPA/UPG

Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинца против экс-претендента на титул чемпиона мира, британца Дерека Чисоры фактически согласован.

Встреча в ринге Усика и Чисоры состоится 28 марта в Лондоне и, в случае победы, украинец может следующий бой провести с обладателем титула Энтони Джошуа.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня.

Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору (в соперники, - прим. LB.ua), а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", - сказал Эдди Хирн телеканалу IFL.

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