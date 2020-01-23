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В Китае приостановили проведение всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса

Запрещение продлится как минимум до апреля.

В Китае приостановили проведение всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса
Фото: EPA/UPG

Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля из-за распространения нового коронавируса.

В частности, олимпийский квалификационный турнир по боксу в регионе Азия/Океания перенесен из Уханя.

Число заболевших в различных провинциях страны достигло 571 человек, 17 умерли. Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая, случаи выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

"В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12-14 февраля", - приводит "Спорт-Экспресс" текст сообщения федерации.

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