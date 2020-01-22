Количество жертв нового коронавируса из Китая достигло 17 человек

Раньше сообщалось о девяти смертельных случаях.

Количество жертв нового коронавируса 2019-nCoV из Китая достигло 17 человек. Общее количество заболевших в провинции Хубэй - 444 человека.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на новые данные, объявленные по китайскому телевидению.

Раньше сообщалось о девяти смертельных случаях.

Новый тип опасного коронавируса, обозначенного Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, вызвал вспышку заболевания в конце 2019 года в китайском городе Ухань (население - около 11 млн человек).

С тех пор он успел попасть в несколько соседних стран, а также пересек океан - подтвержден случай заболевания на территории США.

Вирус может передаваться от человека человеку.