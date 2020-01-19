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Китай сообщил о еще 17 инфицированных новым коронавирусом

Власти города Ухань, где произошла вспышка, ограничивают число массовых мероприятий.

Китай сообщил о еще 17 инфицированных новым коронавирусом
Фото: belmed.by

Власти Китая сообщили, что еще у 17 человек обнаружен новый штамм коронавируса. Сообщение вызвало опасения по поводу распространения вируса в связи с поездками сотен миллионов человек по случаю наступающего Нового года по лунному календарю, передает Голос Америки.

Трое из этих пациентов тяжело больны, говорится в заявлении комитета по делам здравоохранения города Ухань, где установлены все 62 случая заболевания в Китае.

Двое больных скончались. Два случая заболевания выявлены в Таиланде и еще один – в Японии. Во всех случаях речь идет о людях, приехавших из Уханя.

Официальные лица Уханя говорят, что с 14 января в аэропортах, на железнодорожных станциях и в других пассажирских терминалах установлены инфракрасные термометры для расширения скрининга.

У 17 новых пациентов начали проявляться такие симптомы, как высокая температура или кашель еще до 13 января, говорится в сообщении властей Уханя.

Как сообщает ВВС, лабораторно подтверждено 45 случаев заражения, но, по мнению специалистов из Великобритании, этот показатель приближается к 1700.

В Сингапуре и Гонконге уже ввели дополнительные меры контроля для туристов. О подобных мерах огласили также в трех аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Новый вирус принадлежит тому же большому семейству коронавирусов, что и тяжелый острый респираторный синдром (также известный как атипичная пневмония), который в 2002-2003 годах унес жизни около 800 человек. Та эпидемия также началась в Китае.

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