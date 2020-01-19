Трамп раскрыл новые подробности убийства Сулеймани

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл новые подробности убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает CNN.

Во время ужина для спонсоров Республиканской партии он заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.

При этом Трамп не говорил о "неминуемой угрозе", которая привела к его решению убить Сулеймани. Вместо этого он описал убитого иранского генерала как "известного террориста", который находился в списке Соединенных Штатов.

"Он говорил плохие вещи о нашей стране, якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить ваших людей. Я сказал: "Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, верно?", - приводит слова Трампа с аудиозаписи The Washington Post, отмечая, что спонсоры отреагировали на это высказывание аплодисментами.

Кроме того, президент США назвал Сулеймани "отцом придорожной бомбы" и возложил на него ответственность "за каждого прекрасного юношу или девушку без рук или ног, которых вы видите на улице".

Также Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией, находясь в Ситуационной комнате Белого Дома. На ужине Трамп описывал, как ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иракского генерала.

"[Сулеймани осталось] жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд. Десять, девять, восемь..." И вдруг, бум", - пересказывал Трамп доклад американских военных.

Американский президент подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

По словам Трампа, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".

Кроме того, президент Соединенных Штатов сообщил, что во время операции говорил с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, которые находятся в небе".

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.