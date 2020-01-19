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Палата представителей США передала в Сенат обоснования импичмента Трампа

Документ состоит из 111 страниц.

Палата представителей США передала в Сенат обоснования импичмента Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Палата представителей США направила в Сенат 111-страничный документ с обоснованием объявленного президенту США Дональду Трампу импичмента. 

Согласно документу, опубликованном на сайте комитета по разведке Палаты представителей 18 января, Трамп нарушил данную им клятву и предал доверие общества.

В кратком изложении документа менеджеры по импичменту Палаты представителей пишут, что "доказательства в подавляющем большинстве случаев подтверждают" вину Трампа в обоих предъявленных ему обвинениях.

Associated Press пишет, что переданный в Сенат документ объединяет публичные и конфиденциальные показания свидетелей, которые были даны на слушаниях по импичменту в Палате представителей. В нем импичмент назван политическим, а не формальным юридическим процессом.

"Единственный оставшийся вопрос заключается в том, примут ли на себя и вынесут ли члены Сената тяжесть ответственности, возложенную на них создателями нашей Конституции и их конституционными клятвами", - говорится в кратком изложении документа семи менеджеров по импичменту Палаты представителей.

Менеджеры заявили, что Трамп должен быть смещен с поста президента, чтобы гарантировать "честность" президентской предвыборной кампании 2020 года.

В свою очередь адвокаты президента США в документе, который размещен на сайте Белого дома, назвали обвинения в адрес Трампа атакой на избирательные права американцев. В их ответе Сенату подчеркивается, что Трамп "категорически и однозначно отвергает оба пункта обвинений", а также содержится требование "отвергнуть представление к импичменту".

Команда юристов, которая будет защищать Трампа на судебном разбирательстве в Сенате, объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года.

После того, как 16 января Сенат официально открыл судебный процесс, Трампу была направлена повестка, информирующая его об обвинениях. В предстоящий вторник сенаторы должны обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства.

Трампа обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

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