​Путин собрался открыть центр архивных документов о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - сказал он.

Путин считает, что на Западе замалчивают правду о Второй мировой войне, а сайты, которые ее ретранслируют, - закрывают.

"Закрывают - и все. Мы цитировали несколько раз: в интернете распространяют - бум, раз, - сайт закрывают оттуда, из-за бугра. Бум - опять закрывают. Только появляется - закрывают", - сказал Путин.

"Мы должны противопоставить этому свою целенаправленную работу. Так и будем делать", - подчеркнул российский лидер. Он считает, что публикация российских документов позволит довести правду до людей.

Президент России также прокомментировал прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны.

"Складывается впечатление, что эти люди то ли читать не умеют, что ли писать не умеют, или глаз у них нет. А скорее всего это происходит, исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за такое слово, каких-то хорьковых политических целей", - сказал глава российского государства. Он еще раз подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду. "Будем создавать такой архивный центр, где будем представлять документы, видео- и фотоматериалы, архивные документы в самом прямом смысле этого слова", - сказал Путин, добавив, что у РФ таких документов достаточно.

"Мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны достоверно, документально - не только по дням, а иногда даже по часам", - отметил президент России.

Напомним, что в конце 2019 года между Польшей и Россией начался спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.