Впервые в Японии министр ушел декретный отпуск

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что у него родился сын, и что он планирует взять двухнедельный отпуск в течение трех месяцев, чтобы стать образцом для подражания для работающих отцов Японии.

Об этом сообщает Reuters.

Синдзиро Коидзуми - сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коиздуми (2001-2006). Летом 2019 года он объявил, что женится на известной японской телеведущей Кристел Такигава и пара ожидает первенца. Позже Коидзуми сообщил, что пойдет на несколько недель в отпуск по уходу за ребенком.

Фото: twitter.com/VlietJapan Синдзиро Коидзуми с супругой

Коидзуми сказал журналистам, что он приехал прямо из больницы и был рядом со своей женой во время рождения сына.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытается побудить большее число мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, а предприятиям - обеспечить лучший баланс между работой и личной жизнью в рамках своей программы Womenomics, направленной на расширение занятости женщин.

По данным правительства, только 6% отцов, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком, уходят в декрет.