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Япония выразила соболезнования из-за авиакатастрофы самолета МАУ

Япония чтит память жертв катастрофы. 

Япония выразила соболезнования из-за авиакатастрофы самолета МАУ

Япония высказала свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Японии.

"В связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, унесшей много человеческих жизней, Япония чтит память жертв и выражает глубочайшие соболезнования их семьям, которые сейчас находятся в скорби", - сказано в заявлении.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал 8 января спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство – граждане Ирана. 

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге также заявлял, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

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